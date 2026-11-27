Natale|
Torna l’Operazione Babbo Natale della Croce Verde: la consegna dei doni a domicilio la sera della Vigilia
L’iniziativa non ha solo lo scopo di regalare un sorriso: il ricavato supporterà le attività quotidiane dell’Associazione
La Croce Verde Lucca si prepara a distribuire la magia natalizia con l’Operazione Babbo Natale. Grazie ai volontari, la sera del 24 dicembre Babbo Natale busserà alle porte delle abitazioni per distribuire i suoi doni ai bambini.
Un modo straordinario per stupire i più piccoli e creare un ricordo familiare indimenticabile, rendendo la Vigilia ancora più speciale e luminosa. L’iniziativa non ha solo lo scopo di regalare un sorriso: il ricavato delle prenotazioni supporta concretamente le attività quotidiane dell’Associazione, permettendo di continuare a offrire servizi essenziali alla Comunità.
Per partecipare e per assicurare un posto nell’agenda di Babbo Natale, è necessario prenotare il servizio. Per informazioni e prenotazioni, chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 349.094.4698. I posti disponibili sono limitati.