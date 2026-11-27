Un modo straordinario per stupire i più piccoli e creare un ricordo familiare indimenticabile, rendendo la Vigilia ancora più speciale e luminosa. L’iniziativa non ha solo lo scopo di regalare un sorriso: il ricavato delle prenotazioni supporta concretamente le attività quotidiane dell’Associazione, permettendo di continuare a offrire servizi essenziali alla Comunità.

Per partecipare e per assicurare un posto nell’agenda di Babbo Natale, è necessario prenotare il servizio. Per informazioni e prenotazioni, chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 349.094.4698. I posti disponibili sono limitati.