Una barca che ha navigato sull’Arno diventa spazio per la Natività. È stato presentato questa mattina (27 novembre) nella Cattedrale di San Martino a Lucca è stato inaugurato il presepio meccanico ideato e realizzato dal presepista Tommaso Cei, proveniente da Capraia e Limite, in provincia di Firenze. Presenti all’inaugurazione l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, il vicesindaco di Capraia e Limite Edoardo Antonini, il creatore Tommaso Cei e Edoardo Puccetti del Sogno di Costantino Odv.

L’iniziativa è promossa da Il Sogno di Costantino Odv in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca e rende omaggio a San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della sua morte, attraverso la tradizione del presepe a lui legata. L’allestimento resterà visitabile fino al 10 gennaio 2027.

La barca del presepio meccanico fa parte dei progetti dell’Associazione nazionale Città dei Presepi. L’opera unisce l’arte presepiale alla memoria della comunità di Capraia e Limite, la cui storia si è sviluppata lungo le sponde dell’Arno e attorno al lavoro dei suoi cantieri. La scelta della barca richiama una tradizione cantieristica documentata fin dal XVII secolo, nata con la costruzione di imbarcazioni fluviali e proseguita con quelle destinate al mare. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, questo territorio contribuì anche allo sviluppo della nautica da diporto italiana. Da un’imbarcazione legata a questa storia, Tommaso Cei ha ricavato un presepio meccanizzato declinato in chiave francescana. La scena della Natività trova così posto in un oggetto che custodisce la memoria del fiume e delle competenze artigiane della sua comunità.

“Ci fa veramente molto piacere essere qui il gruppo dei presepisti di Capraia e Limite insieme alla Proloco che ha organizzato con il patrocino del comune di capraia e Limite – dichiara Edoardo Antonini vicesindaco di Capraia e Limite -. questa iniziativa ci rende molto felice e orgogliosi di essere in un contesto così prestigioso con un presepe bellissimo, meccanizzato, con tanti effetti e che va a rappresentare anche quelle che sono le radici della nostra comunità e dell’identità del territorio perché a Capraia e Limite è nata la nautica di Porto Italiana e c’è la prima società di canottaggio d’Italia. Quindi ha sempre avuto a che fare con le barche e avere un presepe sulla barca permette anche di promuovere al meglio quella che è la nostra storia“.

“Oggi ho la fortuna di essere a Lucca, in questa bellissima città che amo veramente tanto con questo presepe in stile storico palestinese – aggiunge Tommaso Cei -. Tutti gli edifici, i vari soggetti, i personaggi sono fatti interamente a mano da un’azienda italiana e poi rivestiti da una sarta. Quindi c’è molto il made in Italy e l’originalità”.