La ricorrenza|
Una corona d’alloro alla statua di Puccini per l’anniversario della morte
Cerimonia domenica (29 novembre) alle 9 in piazza Cittadella. Il corpo musicale di Nozzano Castello eseguirà il silenzio
Domenica (29 novembre) ricorre il 102esimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini: alle 8 il sindaco Mario Pardini, presidente della Fondazione Giacomo Puccini deporrà una corona d’alloro al monumento di piazza cittadella a Lucca, a pochi passi dal Puccini Museum – Casa natale.
La cerimonia sarà accompagnata dal suono del silenzio eseguito dalla tromba del Corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano Castello.
Per l’occasione saranno organizzate due visite guidate straordinarie al Puccini Museum Casa natale alle 11 e alle 15,30 con ingresso speciale a 5 euro; è consigliata la prenotazione a visite@puccinimuseum.it o telefonando allo 0583.1900379.