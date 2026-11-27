La cerimonia sarà accompagnata dal suono del silenzio eseguito dalla tromba del Corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano Castello .

Per l’occasione saranno organizzate due visite guidate straordinarie al Puccini Museum Casa natale alle 11 e alle 15,30 con ingresso speciale a 5 euro; è consigliata la prenotazione a visite@puccinimuseum.it o telefonando allo 0583.1900379.