Nessun calo nel numero dei pullman turistici rispetto allo scorso anno, ma proventi inferiori rispetto alle previsioni. È questa la lettura dell’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, in merito alla diminuzione delle entrate legate ai bus turistici, finita al centro delle osservazioni della consigliera comunale del Pd Chiara Martini durante il dibattito sulla variazione di bilancio di previsione 2026-2028.

Nel suo intervento, pubblicato nei giorni scorsi, Martini aveva evidenziato una riduzione di circa 300mila euro dei proventi dei bus turistici, inserendola tra le criticità relative alle entrate comunali. Una questione sulla quale interviene ora Santini: “Parliamo di una cifra inferiore rispetto alle previsioni, nell’ordine di 200-300mila euro – spiega l’assessore –. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, i pullman in realtà non sono diminuiti, ma sono rimasti costanti“.

Un dato che, secondo l’assessore, esclude che la flessione sia legata all’aumento delle tariffe applicate ai bus turistici rispetto alla stagione precedente: “Non crediamo che sia legato a un fattore economico”, facendo riferimento proprio al possibile effetto del rincaro sui costi di accesso alla città.

A incidere sugli incassi sarebbe stato soprattutto il clima particolarmente caldo della scorsa estate: “Evidentemente ha pesato il gran caldo da giugno a settembre, soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto – dichiara Santini – Diverse comitive che avevano programmato di arrivare in pullman hanno deciso di annullare il viaggio proprio a causa delle temperature roventi”.

L’assessore esclude invece che la flessione sia riconducibile principalmente a una difficoltà economica o a una minore capacità di spesa dei turisti. La questione si intreccia anche con la strategia turistica che l’amministrazione comunale intende portare avanti, orientata a privilegiare una maggiore permanenza dei visitatori in città.