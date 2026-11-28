Libertà e consapevolezza di scegliere come andarsene, una priorità che è stata messa in luce oggi (28 novembre), dall’incontro dal nome Conoscere i diritti per esercitarli, tenuto in collaborazione da Cittadinanzattiva, il Tribunale per i diritti del malato e Usl Toscana nord-ovest, alle 15,30 nell’auditorium Agorà di Via delle trombe.

Ospiti del convegno il dottor Sergio Ardis, direttore dell’unità operativa governo della relazione con il pubblico, partecipazione e accoglienza (Usl Toscana nord-ovest), Paolo Malacarne, medico e rianimatore, Irene Cavasini, medico di medicina generale e Flavia Costi, organizzatrice di Usl Toscana nord-ovest. L’introduzione e la moderazione è stata ad opera di Roberto Crea (Cittadinanzattiva).

“L’incontro di oggi è molto importante perché porta ai cittadini un messaggio: oggi si può scegliere per quando un giorno potrebbe capitare di non poterlo più fare – spiega Ardis. – Si possono depositare le disposizioni anticipate di trattamento, che ci consentono di stabilire quello che dovrà e non dovrà essere fatto quando non saremo più in grado di decidere e avremo bisogno di cure. In quel caso i medici avranno una guida per poter compiere delle scelte che corrispondono a ciò che noi abbiamo desiderato”.

Interviene poi Donatella Cortesi, coordinatrice di Lucca Cittadinzattiva, Tribunale per i diritti del malato: “Abbiamo organizzato questo incontro per formare i cittadini sulla Dat (Disposizione anticipata di trattamento), il testamento biologico. Le persone possono decidere, quando sono capaci di intendere e di volere, in caso si dovessero trovare in una situazione complicata di salute, se procedere con l’accanimento terapeutico o far scegliere alla natura. Quindi è un’informativa importante, perché esiste una legge che ancora non è conosciuta e che può aiutare le persone a capire come vogliono svolgere le loro intenzioni”.