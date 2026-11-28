Alla mostra mercato del Real Collegio il tutto esaurito per la masterclass di Coldiretti: gli esperti hanno degustato e premiato l’extravergine realizzato interamente nella filiera dell’Istituto Agrario di Mutigliano

“Molto buono, con una buona intensità di fruttato e il giusto grado di amarezza riconducibile alla varietà Frantoio”. È il verdetto degli esperti assaggiatori di Coldiretti e del Consorzio di Tutela dell’Olio Toscano Igp, che hanno promosso a pieni voti l’olio extravergine di oliva prodotto dagli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Nicolao Brancoli Busdraghi di Mutigliano.

È il frutto – in tutti i sensi – del percorso di studio svolto in aula, in campo e in frantoio dai ragazzi e dalle ragazze della scuola superiore. L’olio è infatti il risultato di una filiera interamente interna all’istituto. All’appello, per completare il mosaico di esperienze, mancava soltanto un corso di assaggio per imparare a riconoscere pregi, difetti e caratteristiche dell’olio attraverso l’analisi sensoriale.

L’occasione è stata offerta dal Desco, la mostra mercato ospitata al Real Collegio e promossa dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, nell’ambito della masterclass organizzata da Coldiretti, alla quale hanno partecipato una cinquantina di studenti insieme ai loro docenti. L’iniziativa ha voluto celebrare la Giornata Mondiale dell’Olivo istituita dall’Unesco nel 2019.

L’olio del Busdraghi è stato inserito tra gli extravergini proposti in degustazione tra cui anche Dop e Igp.

“Siamo felici del riscontro che abbiamo ottenuto da chi di olio se ne intende” – ha spiegato il professor Tommaso Bambini –. Per tutti noi e per i nostri ragazzi è una grande soddisfazione. Ringraziamo Coldiretti per questa bella esperienza”.

A guidare studenti e visitatori è stato Fabio Tognetti, esperto assaggiatore. Una vera e propria full immersion a tappe: dall’oliva all’etichetta.

“Uno degli aspetti su cui ci siamo concentrati, e che molti ragazzi abbiamo scoperto essere già preparati, è quello della tracciabilità – ha spiegato Matteo Fazzi, responsabile Campagna Amica di Lucca e Massa Carrara –. La lettura dell’etichetta è una fase importante che deve guidare gli acquisti: vale per l’olio, così come per tutti i prodotti alimentari che decidiamo di portare in tavola. Non sempre è facile distinguere un prodotto italiano e salubre da uno invece di scarsa qualità. Queste occasioni ci permettono di fornire gli strumenti per scoprirlo. Con i nostri mercati, e con iniziative come il Desco, mettiamo al centro la sana alimentazione e la cultura della prevenzione”.