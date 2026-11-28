Gli eventi culturali e sportivi possono diventare importanti motori di sviluppo per le città e i territori, generando economia, turismo, occupazione e visibilità. Perché questo potenziale si traduca in un beneficio duraturo, però, è necessario andare oltre i giorni della manifestazione e costruire un rapporto stabile con le comunità che la ospitano. Una sfida particolarmente attuale anche in Toscana, dove sono stati censiti 213 festival culturali distribuiti in 87 Comuni. Un settore caratterizzato da una forte concentrazione stagionale: circa il 60 per cento degli appuntamenti si svolge tra giugno e settembre, quando la pressione turistica è già più alta (dati Irpet).

Le ricadute possono essere significative anche sul piano economico. Lo dimostra il caso di Firenze Rocks: secondo lo studio realizzato da Irpet sul festival del 2019, l’evento ha generato in Toscana 19,7 milioni di euro di valore aggiunto, attivando circa 380 unità di lavoro. Altro esempio è il Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa) che nell’edizione 2025 ha generato un indotto diretto di 34,3 milioni di euro, con una spesa media per spettatore di 1.700 euro e permanenze oltre le cinque notti per i visitatori stranieri. Ma misurare l’impatto di una manifestazione significa considerare anche i costi, gli effetti sulla mobilità e sui servizi, la pressione sui residenti e la capacità di lasciare benefici che vadano oltre l’evento stesso.

È questa la sfida al centro di Eventi d’impatto – Che cosa lasciano gli eventi culturali ai territori?, l’iniziativa organizzata da Anci Toscana in collaborazione con il Comune di Lucca, in programma martedì (1 dicembre) dalle 9,30 alle 16,30 al Real Collegio di Lucca. L’obiettivo è approfondire le ricadute economiche, turistiche, sociali e culturali degli eventi e individuare strategie e strumenti a disposizione delle amministrazioni per valorizzarne le opportunità e governarne gli effetti sulla vita quotidiana. Dalla gestione dei flussi alla mobilità, dalla sicurezza alla sostenibilità, fino al coinvolgimento delle attività economiche e delle comunità locali: il confronto metterà al centro la capacità di trasformare una manifestazione in un’occasione di crescita che lasci risultati anche dopo la sua conclusione.

Il programma della giornata

La giornata partirà da alcune esperienze significative del panorama italiano, come Lucca Comics & Games, Lucca Summer Festival, Procida Capitale italiana della Cultura 2022 e Notte della Taranta. Ma lo sguardo si allargherà anche agli appuntamenti che animano i piccoli Comuni e la Toscana diffusa, oltre che alle grandi manifestazioni sportive. Perché la capacità di generare valore non dipende soltanto dalle dimensioni di un evento, ma soprattutto da come viene progettato, organizzato e messo in relazione con il territorio.

A coordinare i lavori sarà il giornalista Domenico Guarino. Dopo i saluti del sindaco di Lucca, Mario Pardini, alle 9,40 si aprirà la data room Quanto vale un grande evento?, dedicata a numeri, indicatori e strumenti per misurarne l’impatto. Interverranno Valentina Marchi del Cnr-Ibe, Istituto per la BioEconomia, Sabrina Iommi di Irpet, Yeşim Tonga della Scuola Imt Alti Studi Lucca e Vincenzo Santoro, responsabile del Dipartimento Cultura di Anci.

Alle 10,40 la prima sessione, La città dentro l’evento e l’evento dentro la città, affronterà il tema della legacy per analizzare ciò che una manifestazione lascia alla comunità in termini di opportunità, relazioni, attività economiche e trasformazioni urbane. Due le esperienze a confronto: per Lucca Comics & Games interverranno il direttore Emanuele Vietina e il sindaco Mario Pardini; per Procida Capitale italiana della Cultura 2022 saranno presenti Agostino Riitano, cultural project manager e direttore del progetto, e Luigi Muro, sindaco di Procida.

Alle 11,20 si parlerà di Governare l’impatto, con un approfondimento sulla gestione delle città durante i grandi eventi e sulle questioni legate ad accoglienza, mobilità, sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale. Introdurrà la sessione Claudio Bertini di Prg srl e Mont’Alfonso Sotto le Stelle Festival. Seguiranno il caso del Lucca Summer Festival, con Mimmo D’Alessandro di D’Alessandro e Galli srl e Cristina Favilli, prefetto di Lucca, e quello della Notte della Taranta, con Valentina Avantaggiato, sindaca di Melpignano.

Alle 12 la terza sessione, Da evento a brand, che sarà dedicata al rapporto tra manifestazioni e identità territoriale. Focus sul ruolo degli appuntamenti culturali nella costruzione della reputazione e del brand di una città. Il confronto prenderà spunto dal volume Brand pubblico. Il futuro della Pa tra comunicazione e marketing, con gli autori Francesco Giorgino, Luca Giannantoni e Lucio Lussi.

Alle 12,45, spazio a una parentesi fuori programma con Una cartolina dal Sarajevo Film Festival, un approfondimento su un festival come esperienza di resilienza culturale e motore macroeconomico regionale.

Alle 13 il confronto proseguirà con Un grande evento è sempre una buona notizia?, momento dedicato alle opportunità ma anche alle criticità che accompagnano le grandi manifestazioni. Parteciperanno Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, Mario Pardini, delegato alla Cultura di Anci Toscana e sindaco di Lucca, e Luca Gori, coordinatore della Consulta toscana delle Fondazioni di origine bancaria. È stato invitato Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Alle 13,45 Ascoltare la città, un breve intervento musicale a cura del Conservatorio Boccherini, concluderà i lavori della mattina.

I lavori riprenderanno dopo la pausa pranzo. Il pomeriggio, dalle 15 alle 16,30, sarà dedicato allo sharing lab Se l’evento è della città: tre tavoli di lavoro paralleli per condividere esperienze e proposte. Coinvolti rappresentanti dei Comuni, della Regione Toscana, organizzatori di eventi, fondazioni, operatori economici e culturali, associazioni e mondo della ricerca.

Il primo tavolo, Economia, turismo e imprese locali, si concentrerà sulle strategie per trattenere più valore sul territorio, coinvolgere le attività economiche, le strutture ricettive e le filiere locali e trasformare il pubblico degli eventi in visitatori. Apriranno la discussione Sara Grilli, sindaca di Viareggio, Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Fabio Tedeschi, sindaco di Lajatico, Laura Morelli di Toscana Promozione Turistica, Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Toscana, Sonia Pallai, direttrice della Fondazione Turismo Dmo di Montecatini Terme, e Alessandro Tortelli del Centro Studi Turistici di Firenze. Coordinerà Sara Nocentini, responsabile Turismo di Anci Toscana.

Il secondo tavolo, Comunità, servizi e opportunità per la Toscana diffusa, sarà dedicato al coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e dei giovani, con l’obiettivo di individuare le opportunità che possono nascere prima, durante e dopo una manifestazione e costruire una legacy sociale e culturale. Apriranno il confronto Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Giulia Cogoli, direttrice dei Dialoghi di Pistoia, Laura Caruso, direttrice di Casermarcheologica, Simona Borghini, presidente della Cooperativa Progetto 5, Francesco Palumbo di Fondazione Sistema Toscana e Marco Giorgetti di Fondazione Toscana Spettacolo. Coordinerà Anna Maria Bondi, responsabile Cultura di Anci Toscana.

Infine il terzo tavolo, Sicurezza, mobilità e sostenibilità, affronterà la gestione dei flussi e la necessità di conciliare le esigenze delle manifestazioni con la vita quotidiana delle città, individuando soluzioni per migliorare sicurezza, accessibilità e sostenibilità. Interverranno Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero, Cristian Petacchi, sindaco di Zeri, Valentina Pierini, responsabile E.Q. Pianificazione, Tpl e Sicurezza Stradale del Comune di Firenze, Massimo Gramigni di Prg e Mont’Alfonso Sotto le Stelle Festival, Matteo Conti, responsabile generale di Confservizi Cispel Toscana, e Tommaso Rosa, direttore Marketing e comunicazione di Autolinee Toscane. Coordinerà Liuba Ghidotti, responsabile Sicurezza di Anci Toscana.