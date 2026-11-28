Grande partecipazione di pubblico ieri (venerdì 27 novembre) al Castello di Porta San Donato per il convegno La vocazione economica del nostro territorio nella transizione globale, organizzato da Marco Martinelli, responsabile per la Toscana dell’Associazione Altero Matteoli per la libertà e il bene comune.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione con il patrocinio dei Comuni di Lucca e Pietrasanta, ha riunito il sindaco di Lucca Mario Pardini, la vicesindaca di Pietrasanta Francesca Bresciani e rappresentanti delle categorie economiche, del mondo del lavoro e del credito.

Tra gli ospiti invitati a tenere un loro intervento, c’erano il consigliere economico del presidente del Consiglio Renato Loiero e il vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli Federico Matteoli.

Energia, competenze professionali, accesso al credito e infrastrutture sono state le quattro priorità individuate da Loiero per garantire la competitività dei distretti produttivi lucchesi.

“Siamo un Paese conosciuto nel mondo per la propria cultura, per la propria storia, per l’arte, per la sua bellezza, ma troppo spesso ci dimentichiamo di abitare in un grande Paese industriale – ha introdotto la vicesindaca Bresciani -. Pensate a ciò che accade a pochi chilometri da qui: a Pietrasanta ci sono blocchi di marmo che entrano nei nostri laboratori, dove vengono lavorati e prodotti come opere d’arte, apprezzate nelle grandi capitali del mondo. Pensiamo a Viareggio, con le sue competenze artigianali, la sua vocazione nautica, capace di unire ingegneria, tecnologia e design. A Lucca, dove la tradizione industriale della carta si confronta con l’innovazione e con i mercati internazionali. Si racconta l’Italia, si raccontano territori differenti, vocazioni differenti, ma con un unico denominatore: la capacità italiana di creare valore attraverso l’ingegno e attraverso il lavoro“.

“Un imprenditore, quando investe, non compie soltanto una scelta economica: si assume una responsabilità verso i propri dipendenti, le loro famiglie e la comunità in cui opera – ha continuato -. La politica deve riconoscere il valore di questa responsabilità, garantendo regole comprensibili, certezza del diritto, infrastrutture adeguate e una pubblica amministrazione efficiente. E quando parlo di pubblica amministrazione efficiente parlo anche di semplificazione della burocrazia: dietro un’autorizzazione può esserci un investimento che parte; dietro un’infrastruttura incompiuta può esserci un’impresa che perde competitività; dietro una difficoltà di accesso al credito può esserci un progetto che non vedrà mai la luce. Sono questioni apparentemente tecniche, ma da esse dipendono la qualità della vita delle persone e le prospettive economiche. Per questo ritengo oggi indispensabile un dialogo costante tra territori e governo”.

“I Comuni sono il luogo in cui le strategie nazionali incontrano la realtà quotidiana di imprese e cittadini”, ha sottolineato inoltre Bresciani, richiamando anche la necessità di garantire alle aziende un’energia a costi sostenibili.

“La nostra realtà la conosciamo con chiarezza – è intervenuto Federico Matteoli -. Questo territorio è globale: non ha aspettato la globalizzazione, ha costruito le sue eccellenze e il mondo è venuto a conoscerle qui. Però questo non è un traguardo. Se guardiamo i dati dell’export, c’è un segno ‘meno’ rispetto all’anno precedente. Che cosa ci dice? Che stiamo facendo un ottimo lavoro, ma che non possiamo più accontentarci, perché il mercato ha un’accelerazione alla quale non siamo ancora abituati, e questa accelerazione passa attraverso gli investimenti.

Come diceva Altero Matteoli: ‘Un territorio che non è collegato si condanna da solo all’isolamento’. Questo è un concetto da prendere in tutta la sua essenza, perché le imprese del territorio non si confrontano più con le regioni vicine, ma con l’altra parte del mondo, dove industrie che riescono a produrre a bassissimo costo mettono in difficoltà il commercio locale. E non si può competere così avendo infrastrutture vecchie”.

Matteoli ha chiesto migliori collegamenti per la costa toscana e un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese, sottolineando come la disponibilità di lavoro e di opportunità imprenditoriali sia essenziale per consentire ai giovani di scegliere di restare sul territorio. Ha inoltre proposto di destinare a famiglie, imprese e negozi dei centri storici le risorse del contributo richiesto a banche e assicurazioni nella manovra finanziaria, chiedendo al contempo di tutelare gli istituti di credito locali che mantengono aperti gli sportelli nei centri minori.

Ha preso poi la parola Carla Battaglia, presidente di Ance Toscana Nord, in rappresentanza di una parte degli imprenditori ospiti al convegno: “Il disegno di legge di bilancio 2027 – ha detto – è molto importante per il nostro settore: può dare continuità a questo percorso di crescita oppure interromperlo. In questo senso, pur notando uno sforzo nell’individuare le risorse, segnaliamo l’assenza di risorse necessarie a sostenere il sistema e gli investimenti previsti. La prima emergenza per il settore delle costruzioni non trova risposta nella legge di bilancio: le imprese aspettano ancora miliardi di euro dai committenti. È un problema diffuso sul territorio nazionale e in Toscana ci sono stazioni appaltanti in attesa. Le stesse imprese devono oggi fare i conti con l’aumento dei prezzi dei materiali, provocato dalle tensioni in Medio Oriente. È quindi essenziale stanziare risorse per far fronte al caro dei materiali”.

“La seconda grande criticità – ha proseguito Battaglia – riguarda la drastica riduzione del 24% degli investimenti fissi lordi delle amministrazioni locali nei prossimi tre anni. Da questo punto di vista appaiono urgenti nuove risorse e strumenti di finanziamento per sostenere la capacità di investimento degli enti territoriali ed evitare un’interruzione del processo di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture locali, avviato negli ultimi anni. Considerata la fine del Pnrr, che aveva dato grande respiro alle nostre imprese, occorrono investimenti a sostegno degli enti territoriali, visto che a partecipare non sono solo grandi aziende: la maggior parte sono piccole e medie imprese”.

Dopo gli interventi di Piero Bertolani (presidente Confcommercio Viareggio Versilia), Ademaro Cordoni (presidente Confcommercio imprese per l’Italia, province di Lucca e Massa Carrara e vicepresidente Confcommercio Toscana), Roberto Favilla (vicepresidente vicario della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest), Michela Fucile (presidente di Confartigianato Lucca e vicepresidente Confartigianato imprese Toscana), Marco Giannotti (segretario distrettuale Confsal Snals), Francesco Minotti (presidente Fondazione formiche Alberto Brandani Ets), Luigi Pino (vicepresidente Confapi Toscana), Tiziano Pieretti (vicepresidente Confindustria Toscana Nord Lucca, Pistoia, Prato), Marcello Presicci (presidente Advisory board della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio), ha tirato le conclusione dell’incontro il consigliere economico Renato Loiero, riportando i numeri della provincia di Lucca.

Circa 14,6 miliardi di euro di prodotto, con una crescita nel 2025 dello 0,3%, meno della Toscana e della media nazionale. Le previsioni per quest’anno indicano +0,2% e sono state fatte prima dell’aggravarsi della crisi internazionale. L’export ha superato i 5,4 miliardi, con un calo contenuto del 2,6%, mentre a livello nazionale si riesce a crescere intorno ai 700 miliardi di export. Quasi un euro su quattro arriva dalla nautica, mentre il cartario resta il secondo pilastro, con circa 1,2 miliardi. Riguardo la disoccupazione, un incremento al 6,5% dal 4,7% dell’anno precedente. Le imprese guidate da giovani sono diminuite di quasi il 5%.

“Da tutti è arrivato lo stesso messaggio: la vocazione di questo territorio non è in discussione, ma lo è la capacità di difenderla, mentre il mondo cambia le regole del gioco. È la fotografia di un territorio solido, che però non può vivere di rendita. Come riusciamo a valorizzare queste vocazioni dentro la transizione globale? Cosa può fare il governo? La prima cosa è dare alle imprese stabilità. Conti pubblici in ordine significano uno spread più basso, che a sua volta significa credito meno caro per la piccola impresa di Capannori come per il cantiere di Viareggio. La prudenza di bilancio non è un vincolo contro la crescita, è una precondizione. Portare il deficit dall’8,1% che ci aveva lasciato il precedente governo al 3,1% non è un’impresa semplice. Come si fa? Dicendo molte volte no”.

“La seconda è la certezza degli strumenti – ha continuato -. Con la legge di bilancio 2026 abbiamo introdotto il nuovo iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali tecnologici e digitali, valido fino al 30 settembre 2028, quindi anche oltre chi sarà chiamato a governare l’anno prossimo. Abbiamo eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione Europea: uno strumento semplice, che riduce l’imponibile e che le imprese conoscono. La terza via è l’accompagnamento della transizione digitale: il disegno di legge di bilancio in discussione guarda agli investimenti in software, servizi cloud e misure contro il caro”.

Stando sempre alle parole di Loiero, a breve dovrebbe essere pubblicato il decreto legge infrastrutture, approvato dal governo lo scorso novembre, con alcune risoluzioni sul tema delle risorse insufficienti. Riguardo la cessione dei crediti del superbonus, ci sarà una novità importante che sarà resa nota ufficialmente nei prossimi giorni. Sull’esigenza di capitali privati si sta intervenendo con l’articolo 129 del disegno di legge di bilancio e l’articolo 1 del decreto legge infrastrutture, sul partenariato pubblico privato, per correggere il problema creato dalla sentenza di inizio 2026 sulla figura del proponente, ritenuta non conforme al diritto dell’Unione Europea.

Entrando nel merito delle esigenze dei distretti produttivi lucchesi, Loiero ha indicato la necessità di garantire costi energetici competitivi alle imprese del cartario e del lapideo, favorendo al contempo gli investimenti per ridurre i consumi. Sul fronte della formazione, ha auspicato una maggiore collaborazione tra istituti tecnici, Its e aziende, per rispondere alla crescente difficoltà di reperire personale qualificato.

Quanto al credito, secondo il consigliere economico della presidente del Consiglio è necessario rafforzare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese e diversificare le fonti di finanziamento, affiancando al tradizionale credito bancario strumenti come i minibond e il venture capital. Sul piano delle infrastrutture, infine, le priorità sono una maggiore efficienza dei porti e dei collegamenti per il settore della nautica e il miglioramento della logistica per il trasporto delle merci del distretto cartario nella Piana di Lucca.

“Il turismo e il lavoro turistico sono una risorsa per la diversificazione economica, perché uno degli strumenti per reggere la competizione internazionale è avere un’economia diversificata, non eccessivamente concentrata, come ha mostrato l’effetto della crisi dell’auto sull’industria tedesca. Concordo, inoltre, sull’aggregazione d’impresa e sulla necessità di innovare, anche con l’intelligenza artificiale, e sul fatto che serva più innovazione di processo che di prodotto” ha concluso Loiero.