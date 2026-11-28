Ad aprire l’incontro sono state le assessore Simona Testaferrata e Rosella Simoncelli , presidente della commissione Pari Opportunità di Lucca. La tavola rotonda, moderata da Michela Innocenti , ha visto gli interventi della senatrice Susanna Campione , di Carla Paola Valenti , vice questore della Polizia di Stato e reggente della Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, dell’avvocato Luigi Gino Velani , professore a contratto di diritto processuale penale presso l’Università di Pisa, dell’avvocato Giuseppe Antuofermo , del Foro di Lucca, e della dottoressa Piera Banti , coordinatrice dei Medici del Codice Rosa dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Nel corso del confronto è emerso come tema condiviso da tutti la necessità di ampliare, consolidare e potenziare la rete territoriale che già opera nel contrasto alla violenza di genere, fatta di tante professionalità e realtà che, con ruoli e competenze differenti, rappresentano punti di riferimento fondamentali per le vittime: dalle forze di polizia alla Questura, dalla magistratura al sistema sanitario, con il percorso del Codice Rosa e il coinvolgimento dei medici, dai centri antiviolenza fino alla scuola. Il confronto ha evidenziato quanto sia importante evitare che ogni realtà operi isolatamente, promuovendo invece un sistema integrato nel quale la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle competenze diventi un valore aggiunto. In questo percorso, la famiglia e la scuola assumono un ruolo essenziale in un rapporto sinergico, un patto, affinché l’educazione al rispetto verso tutti e verso ciascuno siano il viatico per prevenire e contrastare la violenza.