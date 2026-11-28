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Via Salicchi, troppe auto durante le partite al campo Henderson: “Difficile anche rientrare a casa”
La segnalazione di una residente sui problemi di sicurezza e viabilità: “Abbiamo sollecitato il Comune più volte in quattro anni”
Auto parcheggiate su entrambi i lati della strada, carreggiata ristretta e difficoltà di accesso alle abitazioni. A sollevare il problema della sicurezza stradale in via Salicchi, a San Marco, è una residente che segnala i disagi che si verificano in concomitanza con le partite e gli allenamenti al vicino campo Henderson.
L’afflusso di persone legato alle attività sportive si traduce, secondo quanto riferito, in una situazione di criticità per chi abita lungo la strada. A documentarla sono le numerose vetture in sosta su entrambi i lati della carreggiata immortalate dalla foto, alcune delle quali oltrepassano la linea bianca laterale, riducendo lo spazio a disposizione per il transito dei veicoli.
A preoccupare è la sicurezza della circolazione, ma anche la difficoltà di compiere le normali manovre di accesso alle proprietà private.
“Abbiamo sollecitato varie volte il Comune, ma in quattro anni non è stato fatto niente – scrive la residente –. A volte è problematico anche rientrare in macchina dal cancello”.