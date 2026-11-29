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Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiusa la stazione di Lucca est
29 novembre 2026 | 11:30
Cantiere in A11 dalle 22 di mercoledì 2 alle 6 di giovedì 3 dicembre
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiusa per una notte la stazione di Lucca est.
La modifica alla viabilità sarà necessaria dalle 22 di mercoledì 2 alle 6 di giovedì 3 dicembre, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.