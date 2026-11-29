Giovedì (3 dicembre) alle 18 alla Casa del Boia, il Soroptimist International Club di Lucca propone una riflessione sul tema della violenza contro le donne. E lo fa partendo da una attenta lettura del libro di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo Ti bacio quando torno. Una storia che ci porta nell’entroterra siciliano degli anni Cinquanta, dove una ragazzina quindicenne venne uccisa per strada dal suo spasimante perché si ostinava a difendere il suo diritto di studiare e di scegliere chi amare, anziché corrispondere ai suoi desideri sentimentali.

Grazie a questo libro, la quindicenne che combatté la prima battaglia per l’emancipazione femminile in un ambiente particolarmente ostile alle donne, è uscita da settant’anni di oblio ed è entrata in scuole, parrocchie, associazioni, comuni, università e persino al Senato della Repubblica (gli autori il 25 novembre 2026 erano proprio lì a presentare il libro) e al teatro Metropolitan di Catania con un musical a lei dedicato. Per le donne che ancora oggi chiedono rispetto e giustizia, la vicenda umana di Santina è un esempio, un appiglio, una luce che non deve disperdersi mai più. Insieme, Lo Iacono e Lombardo hanno creato un’opera coraggiosa che intreccia storie reali, riflessioni e speranza. Il loro obiettivo comune: rompere il silenzio e promuovere una cultura del rispetto e della dignità.

Ti bacio quando torno affronta con coraggio il tema della violenza sulle donne attraverso storie reali, testimonianze dirette e un’analisi profonda delle dinamiche che si celano dietro le mura domestiche. Il libro intreccia narrazione e riflessione sociale per dare voce a chi spesso non riesce a farsi sentire.

L’evento chiude il ricco e importante calendario promosso dal Comune di Lucca, assessorato alle pari opportunità, in occasione dei dieci giorni dedicati alla lotta contro la violenza sulle donne. Introdurrà l’incontro la presidente del Soroptimist Laura Checcucci, mentre porteranno i loro saluti l’assessora alle pari opportunità Simona Testaferrata e la presidente della Cpo del Comune, Rosella Simoncelli.

Cataldo Lo Iacono è scrittore e attivista impegnato nella lotta contro la violenza sulle donne. La sua opera nasce da un profondo desiderio di dare voce alle vittime e sensibilizzare la società su un fenomeno ancora troppo diffuso e spesso taciuto.

Salvatore Lombardo è autore e ricercatore sociale con anni di esperienza nel campo della prevenzione della violenza di genere. Il suo contributo al libro porta una prospettiva analitica e umana, frutto di incontri con sopravvissute e operatori del settore.

In un momento storico in cui il fenomeno della violenza di genere richiede risposte urgenti, questo libro rappresenta uno strumento prezioso di sensibilizzazione. Offre al lettore chiavi di lettura nuove e invita la società intera a riflettere, agire e sostenere le vittime nel loro percorso di rinascita.

Il libro, in sintesi, affronta importanti tematiche: la violenza domestica e psicologica, la denuncia e il coraggio di raccontare, il percorso di recupero e speranza, il ruolo della società e delle istituzioni, il silenzio e l’isolamento, la solidarietà femminile e un appello alla consapevolezza collettiva.

“Le parole possono ferire quanto le mani. Il silenzio di chi subisce non è consenso — è paura. Rompere quel silenzio è il primo atto di coraggio”, dice. Cataldo Lo Iacono. Salvatore Lombardo aggiunge: “Ogni donna che trova la forza di raccontare la propria storia apre una porta per tutte le altre. La denuncia non è debolezza: è la scintilla che può cambiare il mondo

International Club Lucca sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa dall’Onu: fino al al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il Soroptimist Day, partiranno i 16 giorni di attivismo ed azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere e il motto dell’Unione: Non accettare nessuna forma di violenza.

Una mattina molto coinvolgente quella a cui la presidente di Club Laura Checcucci ha partecipato, con alcune socie, in occasione della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Prima nella farmacia di Borgo Giannotti dove è partita la consegna delle buste Read the signs (che serviranno per consegnare i medicinali comprati) con sopra scritto il numero da chiamare in caso di violenza, perché si diffonda una maggiore consapevolezza, perché le donne non accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, ma trovino la forza di allontanarsi, di troncare la relazione tossica, di denunciare alle forze dell’ordine e di rivolgersi al 1522.

Poi al Teatro del Giglio, evento organizzato dai carabinieri, con l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dagli studenti sul tema della violenza. Infine alle 11,30 in Questura per la collocazione dello stendardo Read the sign che rimarrà sulla facciata dello stabile fino al 10 dicembre. In questura è stata inaugurata nel 2021 una stanza di ascolto per donne vittime di violenza, realizzata proprio dal Soroptimist, mentre l’anno scorso è stata inaurata al comando dei carabinieri in Cortile degli Svizzeri.