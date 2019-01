Nuovi lavori per la pavimentazione in piazza Napoleone

Anno nuovo, lavori vecchi. Riprendono i lavori per la sistemazione della pavimentazione in pietra in via Vittorio Veneto, nella parte davanti a Palazzo Ducale. Una zona che non è certo nuova a questo tipo di interventi dato che era solo l'inizio dell'estate scorsa quando i lavori per la pavimentazione, appena conclusi, sollevarono le prime polemiche.

Le segnalazioni sull'instabilità di alcune pietre e le proteste dei cittadini non si fecero attendere tanto da portare il Comune di Lucca a chiedere prontamente spiegazioni alla ditta esecutrice. Una questione rimasta in sospeso che vede la sua conseguente risoluzione in una ripresa dei lavori. Dal 17 gennaio al 17 febbraio sarà quindi vietato il transito in via Vittorio Veneto a veicoli e pedoni nel tratto interessato dai lavori.

Anche i percorsi della Vaibus saranno modificati parzialmente, nello specifico la Lam blu modificherà il suo tragitto nel tratto tra piazzale Verdi e piazzale Ricasoli, per la Lam verde sono previste nuove percorrenze con la soppressione della tratta tra piazza Napoleone e la stazione, per la Linea 5 saranno utilizzati nuovi percorsi nel tratto compreso tra piazzale Verdi e la stazione.