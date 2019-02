Cardiolucca 2019, mille specialisti in S.Francesco

Quella di quest'anno, intitolata Cuore d'autore è stata un'edizione da record: mille specialisti presenti, ai cento relatori, alla ventina di tavole rotonde, focus, approfondimenti di altissimo livello. Significative le presenze del presidente mondiale dei cardiologi, il portoghese Fausto Pinto e del responsabile europeo del progetto cuore professor Alfio Quarteroni del Politecnico di Milano.

Un successo per una città ricca di arte e forte di storiche tradizioni, divenuta culla della cultura del cuore grazie alla scuola cardiologica lucchese. Soddisfatto il professor Francesco Bovenzi, direttore dalla Cardiologia lucchese: "A Lucca il cuore incontra la scienza – spiega – in una tappa di un lungo viaggio della cardiologia lucchese che soddisfa i clinici per lo scambio di tante conoscenze che aiutano ad affrontare al meglio l’assistenza cardiovascolare in ospedale come sul territorio".

La sua sincera gratitudine l’ha espressa verso i colleghi cardiologi del San Luca: "un gruppo di eroi che lavorano responsabilmente in una squadra unica e coesa, grato anche verso gli infermieri e i tecnici, verso le istituzioni aziendali e la città tutta a cominciare dal suo primo cittadino, Alessandro Tambellini, sensibile e sempre molto vicino alle problematiche medico sanitarie della sua città. Grazie anche a chi con crescente interesse e personale impegno e amicizia ha sostanziato il successo di CardioLucca 2019".