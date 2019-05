Croce Verde, al Piaggione un Dae in ricordo di Mungai

Sabato (18 maggio) alle 18 verrà dedicato un defibrillatore alla memoria del dottor Piero Mungai al centro civico Piaggione (ex scuola elementare). Inserita in un evento più ampio di sensibilizzazione della cittadinanza a tematiche civiche – attenzione all’ambiente, lotta alla violenza di genere, protezione civile - la manifestazione prevede anche il ricordo del presidente emerito della Croce Verde P.A. di Lucca tramite l’apposizione di una targa commemorativa in corrispondenza del nuovo Dae.Sempre nella giornata di sabato, ma a Marina di Torre del Lago, aprirà nuovamente i battenti lo stabilimento balneare dell’associazione. Una nuova stagione estiva per il bagno, che grazie al restyling dello scorso anno coniuga comfort e bellezza con gli ideali della Croce Verde P.A. Lucca. Ai tipici servizi di spiaggia – tende e ombrelloni, bar ristorante, campi da beach volley - la struttura unisce infatti una particolare attenzione ad anziani e disabili, grazie anche alle poltroncine JoB, pensate per rendere il bagno in mare davvero accessibile a tutti.Capitolo May Days 2019: da domani (17 maggio) sarà la città di Prato a ospitare le Olimpiadi del Soccorso, tradizionale manifestazione itinerante che vede le Pubbliche Assistenze della Toscana sfidarsi in prove legate al tema del primo soccorso. La zona lucchese, composta da Croce Verde P.A. Lucca, Croce Verde P.A. Ponte a Moriano e Croce Verde P.A. Porcari, è chiamata ad un’ardua sfida: mantenere il titolo di campioni assoluti, conquistato durante le Soccorsiadi dello scorso anno, tenutesi proprio a Lucca.