Pronto soccorso, bando per assumere nuovi medici

Un bando per l'assunzione di nuovi medici per il pronto soccorso. Con l'obiettivo di continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza. La Regione Toscana ha, infatti, messo in campo una serie di misure straordinarie, grazie a due delibere approvate alla fine del mese di aprile, in grado di fornire delle risposte importanti: una per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale, l'altra legata a provvedimenti (per tutta la durata della situazione di criticità nel sistema) che rappresentino un riconoscimento del valore dell'impegno del personale di pronto soccorso in relazione alle attuali carenze di organico.