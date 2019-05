Le scuole commemorano le stragi di mafia del 1992

Si celebra anche a Lucca, al Palatagliate, domani (23 maggio) il 27esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio. Per assicurare che le scuole di tutto il paese siano coinvolte nella ricorrenza dal Miur - Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione - era partito l'invito ad organizzare, in concomitanza con le celebrazioni che si svolgeranno a Palermo, ulteriori occasioni di approfondimento, di incontro e di presentazione dei lavori realizzati dalle scuole che quast'anno hanno dedicato l’attività didattica ai temi della legalità e della cittadinanza. Palermo Chiama Italia questo il titolo dell'iniziativa il cui inizio data il 2002, decennale della strage di Capaci.