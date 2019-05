Festa della Repubblica, visite guidate a palazzo Ducale

Tornano a palazzo Ducale le visite guidate gratuite del grande complesso architettonico di Lucca, che ospita glu uffici delle amministrazioni e le prestigiose sale monumentali. Dopo il successo delle visite guidate gratuite organizzate dalla Provincia e dalla Prefettura di Lucca in occasione della festa della Liberazione, in occasione della celebrazione, il 2 giugno prossimo, del 73esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, il palazzo, quindi, sarà aperto ai visitatori. Per le guide alle sale monumentali con relativspiegazione sarà necessario prenotarsi per garantire un afflusso maggiormente regolamentato.

L’itinerario delle visite è quello che comprende il quartiere di Parata e la palazzina del Nottolini: dalla scala regia fino alla sala degli Staffieri, poi la loggia dell'Ammannati, la maestosa sala Ademollo (o delle Guardie) affrescata dal pittore milanese Luigi Ademollo, la sala del Trono e le sale Accademia I e II, ma non la sala Maria Luisa chiusa per alcuni lavori di manutenzione.Sarà inoltre possibile visitare i saloni della Prefettura, eccezionalmente aperti per l’occasione: la gallerie delle Statue, la sala del Bosco, il tempio di Bacco, la galleria di Transito, la sala di Zefiro e Flora, le sala del Giorno e della Notte e la sala di Pallade. Dalle 16 alle 19 è prevista l’apertura straordinaria del museo del Risorgimento e del Museo della storia dell'emigrazione italiana Cresci, nonché quella del Percorso olfattivo napoleonico Il naso e la storia ,allestito al piano nobile di palazzo Ducale. Alle 16 e alle 17,30 sono previsti turni di visite guidate alle sale monumentali di palazzo Ducale e al teatro del Profumo (prenotazione obbligatoria). Il ritrovo è in cortile degli Svizzeri sotto il loggiato davanti alla scala regia della Prefettura L’iniziativa è organizzata dalla Provincia e dalla Prefettura di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca, la fondazione Cresci, il museo del Risorgimento e l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana. Per informazioni e prenotazioni: 0583.417481 ; 337.163791