Festa nel segno dello sport al parco di S.Anna - Foto

Dopo i saluti di Comune e Regione Toscana alle 16, seguono le dimostrazioni della squadra di dodgeball lucchese e una della scuola di pattinaggio. Alle 17.30, torneo di basket e lezioni per utilizzare le attrezzature di fitness. Alle 18 sarà offerta una merenda e alle 18.30 il gruppo Mura di Lucca Park Run organizzerà una corsa o, per chi vuole, una camminata nel circuito del parco. Dopo i saluti del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, la giornata è proseguita con le dimostrazioni della squadra di dodgeball lucchese e una della scuola di pattinaggio. A seguire, un torneo di basket e lezioni per utilizzare le attrezzature di fitness.

La giornata si concluderà alle 18 con una merenda. Alle 18,30 invece, il gruppo Mura di Lucca Park Run organizzerà una corsa o, per chi vuole, una camminata nel circuito del parco.



https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/item/144283-giornata-di-festa-e-sport-al-parco-di-sant-anna-foto.html#sigProIdb11cb38097 View the embedded image gallery online at: