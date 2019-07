Visita in notturna agli scavi della chiesa di S. Giovanni

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il percorso tematico all'interno del sito permetterà ai visitatori di apprezzare come tecniche e stili di costruzione e decorazione sono mutati nel corso dei secoli, lasciandoci in eredità un luogo unico e ricco di storia. Il costo per la visita guidata è di 2 euro a persona. Prenotazione obbligatoria allo 0583.490530 o via email: