Asl cede immobili, c'è anche ex distretto via Mordini

Cinque immobili e un terreno agricolo in vendita in provincia di Lucca. C’è tempo fino alle 13 di giovedì 5 settembre per presentare la propria offerta di acquisto per uno dei 26 beni, tra immobili e terreni, dal valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro messi in vendita dalla Azienda Usl Toscana nord ovest.

Tra le proprietà di maggior valore economico, che spaziano in tutte le province di competenza dell’azienda, ci sono un appartamento in centro a Livorno di 440 meti quadri con possibilità di frazionamento e un importo stimato di circa 350mila euro, un immobile sulla strada provinciale per Bagni di Lucca con valore di circa 300mila euro e un edificio colonico a Maggiano, valutato circa 250mila euro.Tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante i beni in vendita è visionabile a Livorno su appuntamento telefonico nei locali della unità operativa gestione immobili (viale Alfieri 36), mentre un eventuale sopralluogo dovrà essere concordato con il tecnico incaricato. Lunedì 9 settembre nella sala Ceccarini dell’ospedale di Livorno saranno aperte, in seduta pubblica, le offerte economiche arrivate. Per ulteriori informazioni il bando è consultabile nella sezione bandi e concorsi

Gli immobili nel dettaglio

LUCCA (2 immobili) in via Mordini 48 di importo stimato 150mila e 200mila euro.

BAGNI DI LUCCA (1 immobile) sulla strada provinciale 18, importo stimato 300mila euro.

MAGGIANO (1 immobile e 1 terreno agricolo) in via di Fregionaia, importi stimati 250 e 80mila euro

CAPANNORI (1 immobile) a Segromigno, importo stimato 150mila euro.