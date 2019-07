Settembre Lucchese, ecco le date per fiera S.Michele

Torna la Fiera di San Michele in piazza Napoleone. Le date stabilite sono dal 13 al 29 settembre i banchi del tradizionale mercato saranno disposti nella zona nord della piazza per vendere prodotti tipici e d'artigianato. Un cult nella tradizione del settembre lucchese per le associazioni di categoria Confesercenti Toscana nord e Confcommercio che da otto anni partecipano alla fiera.

Stabilita anche la data dei sorteggi per i posteggi della fiera, che sarà effettuata il 22 agosto alle 15 all'ufficio Suap al secondo piano di Palazzo Santini.