Lavori in piazzale Boccherini, negozi in guerra

Per Massimiliano Gimbastiani, referente del centro storico di Confesercenti Toscana Nord dell’area di Lucca si tratta di “una storia infinita sulla pelle delle attività commerciali”. “Adesso - continua Giambastiani - anche la scadenza di Lucca Comics per la conclusione dei lavori è slittata. I lavori al sottopasso a questo punto andranno al nuovo anno lasciando la rotonda nelle attuali condizioni di un cantiere aperto”. Per il referente di Confesercenti a destare maggiormente allarme è la situazione riguardante i parcheggi e le aree di sosta. “Durante i lavori sono pian piano spariti i parcheggi per i bus turistici, poi quelli delle auto e adesso anche quelli per le moto. Rimangono solo quelli per le biciclette. Ci sentiamo considerati commercianti di serie B - spiega Giambastiani - che non meritano neppure un aggiornamento costante dello stato dei lavori e magari un incontro per tamponare questa emergenza”. Confesercenti Toscana Nord area Lucca lancia quindi un nuovo appello all’amministrazione comunale: “A cominciare dai lavori per la rotonda, ormai sono anni che stiamo vivendo una situazione di disagio continuo. Chiediamo al Comune un incontro prima della pausa estiva per organizzare interventi tampone da mettere in campo già nel mese di settembre”.