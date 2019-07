Aci Lucca dona strumentazione alla Croce Rossa

Per poter guidare un mezzo della Croce Rossa infatti, è necessario superare un test che prevede, tra le altre cose, la misurazione dei tempi di reazione a stimoli visivi ed acustici semplici e complessi. Grazie a questa donazione la Croce Rossa di Lucca è una delle prime in Toscana ad essere in regola con la normativa.

"Desidero esprimere da parte mia e di tutto il consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana di Lucca la più viva gratitudine per il contributo elargito alla nostra associazione - dice il presidente della Cri di Lucca, Rosario Fasano -. È proprio grazie alla vostra generosità che oggi siamo uno dei primi comitati in Toscana ad essere dotati di questa preziosissima e necessaria apparecchiatura che è andata ad arricchire le strumentazioni a disposizione del nostro ufficio sanitario, il quale si è potuto finalmente adeguare alla normativa di riferimento. Speriamo che questa condivisione di idealità e di impegno possa proseguire anche in futuro". Da sempre l'Aci Lucca si impegna per promuovere i principi della guida sicura e della sicurezza stradale - commenta il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli -. Chi guida i mezzi di soccorso svolge un ruolo cruciale e con la propria attività può contribuire a salvare delle vite. Questa donazione per noi è un atto dovuto che facciamo molto volentieri".