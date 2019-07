Toscana Energia assume 5 operai

Toscana Energia ha indetto una selezione per l’assunzione di 5 operai distribuzione o addetti ai lavori di rete da inserire nell'unità Distribuzione. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. L’azienda attingerà alla graduatoria nei diciotto mesi successivi alla conclusione della procedura selettiva per la copertura di ulteriori posizioni lavorative necessarie come operaio distribuzione / lavori di rete.