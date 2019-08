Asl, si assumono infermieri e operatori sanitari

Trentatré operatori socio sanitari e 38 infermieri: via libera alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dall'Asl Toscana Nord ovest che contestualmente, per far fronte alle carenze di organico per il resto della stagione estiva, ha prorogato altri 22 incarichi di personale già presente e in scadenza tra i mesi di agosto e di settembre.