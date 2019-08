Lavoro, concorso per 5 posti in Comune

Cinque nuove assunzioni fra il 2019 e il 2021. È questo quanto avverrà al Comune di Lucca grazie a un concorso che verrà indetto per la copertura di cinque posti di esperto di fascia B per l’espletamente di attività in materia tecnica per l’ente di Palazzo Orsetti. La necessità è emersa dall’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Una volta verificato che non esistono graduatorie concorsuali a cui attingere e in attesa di capire se Regione Toscana e Agenzia Regionale Toscana abbiano nei propri elenchi personale a disposizione è stato approvato il bando di concorso pubblico che potrà essere però revocato in caso di individuazione di soggetti iscritti nelle apposite liste di mobilità della Regione.

Il bando prevede l’assunzione di 3 persone nel 2019 e 2 dipendenti nel 2021, tutti a tempo pieno e indeterminato nella categoria D e con la posizione giuridico-economica D1.