Luna Park da record dal 24 agosto con 118 attrazioni

Il calendario è stato presentato questa mattina (13 agosto) davanti all'ottovolante Bat Spin - un'altra novità 'extreme' di quest'anno – da i membri della commissione Salvatore Alberto De Luca, Denis Lazzari, Bruno Berti e Gianni Menta alla presenza delle due giovanissime finaliste lucchesi di miss Toscana, Diletta Contini e Caroline Celayes. “Quest'anno il Luna Park è stato pensato per tutte le famiglie – ha spiegato il presidente della commissione Salvatore Alberto De Luca – con sconti e riduzioni che verranno distribuiti già dal primo giorno. Per la prima volta ci sarà anche una giornata dedicata al nonno che all'ingresso potrà ritirare 20 euro di bonus in 'monetine' da un euro per accompagnare i nipoti durante le corse”.

Le attrazioni arriveranno sul piazzale a partire da lunedì prossimo (19 agosto) e in soli 5 giorni sarà allestito l'intero complesso, sottoposto poi alle necessarie verifiche di sicurezza.

“Tutto questo è il frutto di un lavoro trasmesso che va avanti da anni, grazie al presidente onorario Luciano Lazzari che ha tracciato il percorso, e ai membri che fanno parte della commissione – specifica il presidente parlando a nome dei presenti e del quinto membro Rizieri Ciabattari -. Siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione, di una città che si sposta e che trova a Lucca il suo luogo ideale. Per agevolare gli utenti quest'anno apriremo anche il parcheggio posteriore, lato Borgo Giannotti. Adesso il nostro intento è quello di crescere ancora e coinvolgere le altre realtà limitrofe, come Pisa e Livorno”. Dopo l'inaugurazione del 24 agosto si andrà avanti con la festa dei nonni in programma per l'11 settembre. Ai primi 200 che si presenteranno all'ingresso sarà regalata una tessera sconto da 20 euro in buoni da 1 euro. Il 24 settembre, in concomitanza con la tre giorni della festa degli studenti, ci sarà la festa dedicata ai bambini con disabilità.

“Una giornata speciale, con uno spettacolo allestito all'ingresso per l'occasione – entra nel dettaglio Salvatore De Luca – e un pomeriggio di attrazioni gratuite per i ragazzi con disabilità, nello stesso giorno in cui i giovani studenti potranno usufruire dei 20 mila biglietti distribuiti nelle scuole materne, elementari e medie, per stare insieme all'insegna del divertimento”.

La festa degli studenti andrà avanti fino al 26 settembre mentre il 29 settembre le attrazioni saluteranno la città con prezzi scontati.

Jessica Quilici