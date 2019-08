Lutto per la morte dell'ex assessore Ramacciotti

Il mondo della politica e della società civile in lutto per la morte di Walter Ramacciotti. Era stato assessore al Comune di Lucca negli anni Ottanta ed era attivo nell'associazione Volontari per la Libertà ed era nell'organo di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

A ricordarne la figura il presidente dellla Provincia di Lucca, Luca Menesini: "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa del consigliere ed ex assessore del comune di Lucca Walter Ramacciottoi. Di lui ricordo la passione politica, l'impegno profuso attraverso l'Associazione Toscana Volontari per la Libertà e la profonda dedizione verso gli altri. Un uomo di grandi capacità e intelligenza, che certamente mancherà a tutto il mondo sociale e politico del nostro territorio".

"L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea - così presidente, consiglio direttivo, consiglieri e soci - in provincia di Lucca esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Ramacciotti, suo socio onorario, e ricorda con commozione la sua autorevole personalità, l’entusiasmo e al tempo stesso l’equilibrio dei suoi interventi., il suo contributo di partecipe consigliere, la sua figura di appassionato testimone dei valori della democrazia".

I funerali ci saranno domani (14 agosto) nella chiesa di San Pietro Somaldi