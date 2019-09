Donne, il 45% subisce mobbing: i dati a convegno

Nelle province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara, il 20 per cento di donne subisce ancora molestie sul luogo di lavoro, il 45 per cento ha subito mobbing dai colleghi, il 35 per cento dai superiori e il 10 per cento da parte dei clienti. Questi sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio organizzato da Giada Bellandi, operatrice Fisascat, a cui hanno partecipato circa 300 donne legate al settore sindacale, in maggioranza dai 31 ai 45 anni e alcune tra i 46 e i 60, di cui il 68 per cento sposata o convivente, il 50 per cento diplomata e il 25 per cento laureata. Tra le questioni anche il Tempo vita-lavoro, la Tipologia di contratto (50 per cento full-time, 35 per cento part-time), la dimensione dell'azienda (il 70 per cento è impiegata in un'azienda di grandi dimensioni) e la questione delle Pari opportunità. Il 76,3 per cento delle donne afferma che "c'è ancora poca consapevolezza delle esigenze delle donne lavoratrici e che non ci sono attività o iniziative a favore delle parità di genere" e, proprio per questi motitvi, il 68,2 per cento ha difficoltà a combaciare lavoro e carriera. Inoltre, il 25 per cento delle donne che ha usufruito congedi di maternità sostiene di essere stata penalizzata sul avoro.