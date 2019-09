Visita in notturna a Palazzo Pfanner la sera del 13 settembre: un tour in una delle dimore barocche più importanti dell'intera Toscana e cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. Il tour comincerà salendo sopra le mura cittadine e scendendo poi in direzione del Palazzo, illustrandone giardino ed interni. La prenotazione è obbligatoria e il ritrovo è fissato alle 20,45 fuori Porta Santa Maria alle 20,45. Biglietto 12 euro, ridotto, per bambini fino a 10 anni, 8 euro.