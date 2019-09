Matematica spaziale, incontro al Giglio

In occasione del 36esimo convegno del gruppo formazione matematica toscano Giovanni Prodi (Gfmt) che si terrà a Lucca il 9 e 10 settembre prossimi, l'associazione gruppo di formazione matematica della Toscana, ha organizzato per lunedì (9 settembre) dalle 21 alle 23, nell'ingresso del teatro del Giglio, un incontro l'incontro dal titolo Matematica spaziale: matematica in città per i cittadini sugli aspetti della matematica legati alla cittadinanza per la divulgazione scientifica. L’incontro è ad accesso libero.