Murabilia, ultimi eventi tra giardini effimeri e mostre

Ultimo giorno domani (8 agosto) per gli amanti di piante, giardini, vita all’aria aperta e atmosfere naturali. Si chiude infatti domani la diciannovesima edizione di Murabilia, a tema Sguardi a Oriente: Giappone. Grande successo hanno riscosso i cinque giardini dimostrativi sul tema Riflessioni: spunti per il giardino, allestiti da vivaisti e progettisti invitati a esprimere un’idea contemporanea di verde ornamentale, dislocati sugli spalti delle Mura, tra Baluardo San Regolo e Baluardo La Libertà.

Divertenti e curiosi gli attrezzi agricoli giganti, forgiati dal fabbro camaiorese Giuseppe Barsi con una vanga alti 8/9 metri e altri giganti strumenti che potrebbero essere usati da Gulliver se facesse il contadino. Piatto forte sono naturalmente gli eventi sul tema del Giappone: dall’esposizione di piante giapponesi, alle mostre di fotografie e di illustrazioni tradizionali del pino, dagli origami, ai pesciolini da collezione (medaka), alle bandiere della festa giapponese dei bambini, che rappresentano carpe koi beneaugurali.Attenzione anche ai bambini con la sezione Young Gardening e Murabilina, la Murabilia dei bambini: al pomeriggio dalle 14,30 alle 18, tante attività e tanti stimoli a misura di giovani visitatori da sensibilizzare alla natura e da avviare al mondo del giardino e dell’orto dalla realizzazione di un grande hotel per insetti in legno, alla presentazione dei libri a loro dedicati. Allo stand di Carabinieri Forestali per esempio si possono fare tanti giochi per comprendere la biodiversità del nostro territorio.In allegato il programma di domenica