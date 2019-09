Donne e lavoro, c'è il convegno della Cisl

Domani (10 settembre) a partire dalle 9,30 alla sede di Cassa Edile Lucca, via Delle Fornacette, a Lucca, si terrà il convegno Donne e lavoro 4.0 che servirà per avviare un progetto organico teso a una maggior flessibilità contrattuale per la donna lavoratrice e che vuole far da stimolo nei confronti delle istituzioni affinchè forniscano più strumenti funzionali a conciliare vita e lavoro (asili ecc). Aprirà i lavori un curioso filmato sulle due 'velocità' tra uomo e donna, dal titolo La vita come una gara, seguirà l'intervento di Alessandra Biagini, segretaria Cisl Toscana Nord, e i saluti dell'assessore Ilaria Vietina e di Rossella Tavolaro coordinatrice Donne Cisl Toscana.