Trasloco Giorgi a Saltocchio o in viale Marti

La Provincia di Lucca ha nominato oggi la commissione tecnica che valuterà dal punto di vista dei requisiti richiesti, e della funzionalità dell’immobile, le due offerte giunte alla Provincia di Lucca in relazione alla manifestazione di interesse per la ricerca di un edificio adatto ad accogliere 11 aule e 5 laboratori per gli studenti dell’istituto professionale Giorgi di Lucca che, dal prossimo anno scolastico, non potranno più essere ospitati nella sede di via del Giardino Botanico di proprietà della Camera di Commercio di Lucca.