Zooantropologia e maltrattamenti, via corso di formazione

In lingua inglese Link significa legame mentre nel campo della criminologia, psichiatria e scienze investigative, indica la correlazione tra maltrattamento animali, violenza interpersonale, ecc. Per questo Anpana ha organizzato, tramite la propria sezione territoriale di Lucca, a cura di Link-Italia Aps, un corso formativo - rivolto a forze dell'ordine, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, infermieri, assistenti sociali, insegnanti, guardie zoofile, amanti degli animali - dal titolo "Zooantropologia della devianza, link al mattramento o uccisioni di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale o criminale. Il corso formativo, gratuito, si svolgerà il 21 settembre, dalle 8,30-13 e 14-18, nella sala riunioni del Cesvot (Centro servizi volontariato della Toscana), a Lucca, via Mazzini n. 70 (pressi stazione ferroviaria).