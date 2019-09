Scacchistica lucchese conquista il titolo regionale

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



L’associazione Scacchistica Lucchese si è aggiudicata con sei vittorie su sei partite disputate il titolo toscano under 16, primato conseguito per l’undicesima volta su sedici edizioni. La formazione, capitanata da Gregorio Bechelli, era composta da Flavio Bechelli, Federico Topaios, Alessandro Mattia, Stefano Maracci ed Eva Gasperetti: i ragazzi lucchesi, allenati dal maestro Riccardo Del Dotto, hanno preceduto in classifica i circoli di Montecatini e di Prato. Anche nella categoria under 10 l’Asd Scacchistica Lucchese ha saputo ben figurare, cogliendo il secondo posto dietro il Circolo Pratese: la squadra capitanata e allenata dal maestro Luigi Del Dotto era formata da Elisa Bechelli, Christian Benedetti, Lorenzo Biancalana ed Emanuele Sirignano. Per chi volesse apprendere il gioco degli scacchi, riconosciuto a livello sportivo anche in ambito Coni, ricordiamo che stanno per partire i corsi comunali, per cui è possibile contattare l’associazione Scacchistica Lucchese alla mailo alla sua pagina Facebook.