Docenti con diploma magistrale esclusi da graduatorie

I maestri in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non hanno diritto di essere inseriti nelle graduatorie scolastiche ad esaurimento per accedere all'insegnamento nelle scuole. Lo ha ribadito il tribunale amministrativo del Lazio a cui hanno presentato ricorso in decine, con l'intenzione di impugnare il decreto ministeriale 374/2019 nella parte in cui non ha consentito la presentazione della domanda e l'iscrizione nelle graduatoria ai docenti abilitati in quanto muniti di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002.