Visita a Lucca per il comitato regionale dell'Aci

Appuntamento a Lucca per il comitato regionale toscano di Aci e per le massime cariche di Aci Italia: Angelo Sticchi Damiani, presidente, Massimo Ruffilli, vicepresidente e presidente di Aci Firenze, e la dottoressa Alessandra Rosa, direttrice della direzione attività associative dell'Aci e direttore compartimentale di cui fa parte la Regione Toscana. Un incontro voluto e organizzato da Luca Gelli, nella doppia veste di presidente Aci Lucca e comitato regionale della Toscana, al quale hanno partecipato anche i presidenti e i più alti dirigenti degli altri Automobile Club della Toscana.

Una giornata fortemente voluta dal presidente Gelli: "Questo incontro è stato organizzato a pochi mesi dalla mia rielezione e dal rinnovo delle cariche del direttivo con l’obiettivo di mettere in evidenza anche gli ottimi risultati ottenuti da Aci Lucca durante questi anni. Il club lucchese si è fatto riconoscere per numero di soci, piazzandosi nono in Italia, e ha all’attivo tanti eventi ed iniziative che ne fanno un punto di riferimento sul territorio. Portiamo l’educazione stradale nelle scuole e nelle piazze, coinvolgendo bambini e ragazzi. Ci siamo fatti promotori di A scuola sicuri, una campagna di buon senso, divenuta poi disegno di legge, che vuole rendere più sicuri gli scuolabus e che attende il passaggio nelle aule di Camera e Senato per diventare legge. Valorizziamo il territorio e lo sport motoristico, sostenendo gli atleti e organizzando la splendida Coppa Ville Lucchesi. Aci a Lucca è quindi sinonimo di presenza, attenzione e sicurezza".

Al termine della riunione nella sede centrale di Aci Lucca, la delegazione ha visitato il museo della follia nella ex-cavallerizza accompagnati dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, cicerone d’eccezione, e dal vicesindaco, Giovanni Lemucchi.