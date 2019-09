I panificatori tornano in piazza Napoleone

Il pane torna protagonista a Lucca. Sabato (21 settembre) dalle 16 alle 19 e domenica (22 settembre) dalle 10 sino ad esaurimento scorte, in Piazza Napoleone, a Lucca, si celebra il prodotto simbolo della più nobile tradizione toscana, il pane, con un evento, ormai giunto alla tredicesima edizione inserito nel Settembre Lucchese. La Confartigianato Imprese Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca porterà in piazza i suoi panificatori, affiancati dai Polentari di Filecchio, per realizzare un grande laboratorio all’aperto, dove sarà possibile scoprire tutte le fasi della lavorazione artigianale dei prodotti da forno.

Oltre ai cornetti sfornati al mattino, si potrà degustare della focaccia alla pala con zucchine, peperoni, pomodori ecc, il buccellato lucchese, le torte con i becchi, e tutta una serie di altre specialità dolciarie compresa la focaccia dolce con l'uva.I forni che con la loro partecipazione volontaria rendono possibile tutto ciò sono il Panificio Marchetti, il Panificio Nutini e il Forno Pandemonio.Le degustazioni sono ad offerta libera e il ricavato, come negli anni passati, sarà devoluto in beneficenza.Oltre al prezioso contributo dei panificatori e dei polentari, la possibilità di realizzare questo gustosissimo incontro è data dai preziosi contributi di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca Promos, The Lands of Giacomo Puccini Lucca Tuscany, Oleificio Fusi e Grandi Molini Italiani.