Ultimi posti per il pellegrinaggio ad Assisi con la diocesi

Ci sono ancora pochi posti a disposizione per i due pellegrinaggi che la diocesi di Lucca propone in vista del 4 ottobre festa di San Francesco, patrono d’Italia. Saranno infatti i Comuni della Toscana ad offrire quest’anno l’olio per la lampada che arde nella basilica assisiate dedicata al poverello, e la diocesi offre due opportunità di partecipare all’evento.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I giovani tra i 19 e i 40 anni possono scegliere il pellegrinaggio a piedi da Gubbio ad Assisi (30 settembre-4 ottobre) che è organizzato dal servizio di pastorale giovanile e sarà guidato dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Per i cinque posti rimasti è possibile contattare il cellulare 328.2853522 il prima possibile.Per il pellegrinaggio di due giorni, 3 e 4 ottobre, in pullman, invece sono rimati liberi ancora 15 posti: gli interessati possono inviare una mail ao telefonare in Curia (0583.43091 lunedì-venerdì 9,30-12,30) entro e non oltre il 30 settembre.