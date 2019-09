Cancro del platano, giù una pianta in viale Batoni

Un platano affetto dal cancro colorato dovrà essere abbattuto in viale Batoni. Lo ha deciso il servizio fitosanitario della Regione Toscana, dopo un sopralluogo effettuato sul posto il 21 giugno scorso insieme ai tecnici del Comune di Lucca. La rimozione, che verrà eseguita in tempi brevi, si è resa necessaria per contrastare il diffondersi della malattia ad altre alberature, sia a tutela della sicurezza pubblica.

Questo stesso tratto dell'anello percorribile a ciclisti e pedoni attorno agli spalti delle Mura è stato oggetto di riqualificazione lo scorso anno, con la realizzazione di un percorso in asfalto natura e la messa a dimora di nuove piante.