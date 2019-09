Comics, inizia il montaggio dei padiglioni

Manca ormai soltanto un mese al via alla prossima edizione di Lucca Comics and Games e da domani (30 settembre) la città inizierà ad abituarsi ai padiglioni e agli stand nelle piazze. Comincia infatti il montaggio delle strutture che accoglieranno in centro storico l’esercito degli amanti delle nuvole parlanti e dei giochi di ruolo che come ogni anno invaderanno il cuore cittadino. Già ieri, invece, all’ex Campo Balilla sono iniziate le operazioni preliminari per il montaggio del padiglione principale dei Games, che come è noto è al centro di una rivalutazione per ridurne l’impatto sull’area tutelata dalle Belle Arti.

In centro storico, intanto, da domattina – e fino al 12 novembre prossimo – scatteranno una serie di divieti per fare spazio agli stand. Scatterà, ad esempio, h 24 il divieto di sosta con rimozione coatta in via della Quarquonia, dove saranno soppressi cinque posti auto a sosta libera in prossimità dell’accesso al Giardino degli Osservanti. Altri 8 stalli riservati ai residenti e adiacenti al parco giochi spariranno anche in piazzale San Donato.Da martedì (1 ottobre) e fino allo smontaggio delle strutture vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Napoleone. Dovranno traslocare da qui le postazioni taxi, che saranno trasferite in via Vittorio Emanuele in prossimità dell’incrcio con via Vittorio Veneto. Ci sarà anche la soppressione dell’area riservata al carico e scarico delle merci in via Vittorio Emanuele e il divieto di transito per veicoli e pedoni in piazza Napoleone, nella porzione limitata dagli alberi.