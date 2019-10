Riabilitazione neuropsicologica, incontri a S.Maria a Colle

Prenderà il via venerdì prossimo (4 ottobre) alle 8,30, al polo didattico di Santa Maria a Colle, in via di Fregonaia a Lucca, il primo dei cinque incontri teorico-pratici dedicati alla riabilitazione neuropsicologica. Il primo incontro sarà dedicato alle basi linguistiche e neurolinguistiche per la terapia conversazionale e la terapia di gruppo nell’afasia. Interverranno Maria Elena Favilla, Lucia Ferroni, Maria Pia Nuti, Arianna Iagulli. Il responsabile scientifico del progetto è Lucia Ferroni.