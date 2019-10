Orto botanico, Alessandra Sani è la nuova curatrice

“L’Orto botanico di Lucca è il museo più antico della città. Il prossimo anno compirà 200 anni di vita – afferma il sindaco Alessandro Tambellini – siamo particolarmente felici, dopo decenni di vacanza, di aver restituito un curatore scientifico a questa antica istituzione, eredità di quando la nostra città era una piccola capitale italiana. Il Comune dopo la chiusura dell’Università lucchese nel 1865, ha fatto molti sforzi per mantenerlo. L’Orto botanico non è solo un giardino incantevole, ma è un luogo di studio dove si conservano piante interessanti, rare e utili, e dove si impara l’importanza della biodiversità, della tutela dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro pianeta”.

Nata nel 1973, Alessandra Sani si è laureata in scienze naturali all'università di Pisa con una tesi sulla vegetazione del Monte Pisano, ha svolto, in collaborazione con istituti universitari e altri enti, indagini e ricerche in campo naturalistico con particolare attenzione al paesaggio vegetale, alle componenti floristiche-vegetazionali, agli habitat, alle reti ecologiche di diverse zone della Toscana centro-settentrionale per la conoscenza e pianificazione del territorio. Ha collaborato a diversi progetti transfrontalieri riguardanti la conservazione e valorizzazione delle zone umide toscane e svolto attività di monitoraggio ambientale con particolare attenzione alle componenti vegetali (flora e vegetazione). All’Orto botanico di Lucca è stata coinvolta in attività tecnico-scientifiche, di promozione e divulgazione, catalogazione della collezione, nella cura della Banca regionale del germoplasma, ossia la raccolta, rinnovata ogni anno, delle sementi delle antiche varietà orticole della Lucchesia. È autrice e coautrice di pubblicazioni naturalistiche su tematiche riguardanti soprattutto la flora e la vegetazione.