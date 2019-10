Costruire sostenibile, torna il laboratorio

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'obiettivo del laboratorio del Costruire sostenibile resta sempre lo stesso, ovvero accompagnare aziende e tecnici nell'aggiornamento delle proprie competenze, verso la realizzazione/ristrutturazione di edifici con un basso impatto ambientale ed elevate prestazioni energetiche, che garantiscano un elevato comfort abitativo.Il corso, accreditato per geometri e ingegneri (7 crediti per ciascun modulo formativo), è strutturato attraverso 3 moduli monotematici di 7 ore ciascuno, frequentabili anche separatamente, articolati in seminari di mezza giornata seguiti da incontri pomeridiani dedicati a dimostrazioni, applicazioni pratiche o visite tecniche sui temi trattati. Anche per il 2019, inoltre, l'attività formativa si estenderà anche a coloro che saranno i protagonisti del futuro sistema edilizia, gli studenti degli istituiti tecnici della provincia di Lucca, con un progetto scolastico dedicato che mira a mettere in relazione i giovani con il mondo del lavoro e i mutamenti in atto nella filiera edile.Il laboratorio del costruire sostenibile promuove l'innovazione e la diffusione di una nuova cultura e di nuove competenze nel settore edile, come volano per la realizzazione e la riqualificazione di edifici efficienti e sostenibili, perfettamente calati nel contesto climatico mediterraneo. Ma non solo: peculiarità del corso, infatti, è anche la capacità di integrare e far cooperare insieme le diverse figure che operano nel settore dell'edilizia, dai progettisti ai costruttori, dagli architetti agli installatori, creando così una filiera virtuosa e di qualità.E' con iniziative come questa che Lucense promuove le attività della Piattaforma Abitare Mediterraneo, strumento adottato dalla Regione Toscana per supportare la competitività delle imprese nell'edilizia sostenibile.Il programma del corso. Il laboratorio, organizzato da Lucense, Istituto nazionale di BioArchitettura, ente scuola edile Cpt Lucca e Celsius, inizia venerdì 18 ottobre con il primo modulo dedicato all'agrofiliera e all'edilizia sostenibile. Si prosegue poi venerdì 8 e 29 novembre: il secondo modulo sarà incentrato sui tetti e sulle coperture ecosostenibili, mentre il terzo e ultimo incontro avrà come oggetto il miglioramento strutturale nel restauro e il Sisma Bonus. Destinatari sono i professionisti del settore edile: architetti, ingegneri, geometri, professionisti tecnici, dipendenti pubblici, costruttori, impresari, installatori, elettricisti, idraulici, finitori edili, studenti universitari e neolaureati.Info e iscrizioni. Per il programma dettagliato, le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione: www.labcostruiresostenibile.it. Per info: