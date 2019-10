Contributi per gli affitti, ecco la graduatoria

Pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto dell'anno 2019 per il Comune di Lucca.

L'amministrazione comunale quest'anno ha destinato 300.000 euro per il contributo ai nuclei familiari in difficoltà economica che vivono in affitto in un'abitazione reperita sul mercato, ma non sono in grado di sostenere per intero il canone di locazione. L'impegno finanziario dell'amministrazione comunale va ad integrare il contributo che verrà stanziato a questo scopo dalla Regione Toscana (lo scorso anno è stato di 179.164 euro).