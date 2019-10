Salt, scatta nuovo sciopero per il contratto

Salt, scatta un nuovo sciopero. Domenica (13 ottobre) ci sarà il terzo sciopero nazionale, dopo i due di agosto, "causato dall'ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Autostrade". Vanno all'attacco le sigle nazionali e puntano il dito contro Fise Acap ed in particolare contro il gruppo Gavio. Al centro delle richieste dei sindacati c'era una “clausola sociale” che, alla luce del mutato scenario delle concessioni autostradali, in grado di tutelare i lavoratori rispetto alla continuità occupazionale, all'applicazione del contratto nazionale di settore e al mantenimento di tutti i trattamenti economico-normativi maturati e maturandi.

"L'assemblea ritiene altresì che - si legge in una nota -, rispetto al tema della clausola sociale, non possa sottrarsi rispetto alle sue responsabilità neanche il ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, in qualità di ente concedente, in fase di predisposizione dei bandi di gara avrebbe dovuto, per quelli già usciti, e dovrebbe per quelli prossimi, assumersi i dovuti impegni in merito alle clausole di salvaguardia del personale".

I lavoratori della Salt sciopereranno dalle 6 di domenica 13 alle 6 di lunedì (14 ottobre) in tutti i caselli della tratta Ligure –Toscana: da Deiva Marina a Livorno, compresi Lucca Ovest e Massarosa.

Il personale delle concessionarie aderenti a Federreti, compreso quello di Autostrade per l'Italia, sciopererà le ultime 4 ore dei turni di lavoro.