Comics, si montano le strutture: via ai divieti

Domani (15 ottobre) divieti di sosta con rimozione coatta saranno istituiti in corso Garibaldi (fra via San Girolamo e via Vittorio Veneto) e piazza San Romano. Mercoledì sarà la volta di corso Garibaldi (nel tratto fra via Vittorio Veneto e via del Peso). Giovedì divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Bernardini, piazza San Pietro Somaldi, Corso Garibaldi (fra via della Caserma e via della Corticella).

Infine venerdì 18 ottobre in piazza Santa Maria Forisportam e corso Garibaldi (fra via della Corticella e via Vittorio Veneto).

I divieti saranno in vigore fino allo smontaggio delle strutture e comunque non oltre il 12 novembre. L'amministrazione ricorda le possibilità di sosta alternativa per residenti e abbonati Metro srl: dal 14 ottobre al 12 novembre: per i residenti (primo e secondo permesso categorie A1 – A2) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro storico, con possibilità di sosta anche nel parcheggio in struttura Cittadella mediante tessera elettronica (da richiedere a Metro srl), con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ztl in maniera ben visibile sul veicolo; nei giorni di manifestazione la sosta sarà possibile negli stessi parcheggi in struttura anche per coloro che non sono in possesso della tessera elettronica. Sempre per i residenti con permesso A1 e A2 sarà possibile la sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro esterni al centro storico con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ztl.

Dal 28 ottobre al 4 novembre: per gli abbonati Metro sosta gratuita in tutti i parcheggi esterni al centro storico, con esclusione dei parcheggi in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione, con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo; dal 30 ottobre al 3 novembre: per dimoranti o garage (permessi categorie A3 e A5) sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del centro storico, con possibilità di sosta anche nei parcheggi in struttura Cittadella e Mazzini, con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla ztl in maniera ben visibile sul veicolo; dal 30 ottobre al 3 novembre: abbonati Metro e residenti esterni al centro storico (categoria G1) e residenti con affaccio sulle aree poste a parcheggio a pagamento a servizio della manifestazione: il parcheggio di viale Giusti adiacente gli spalti delle Mura urbane sarà riservato gratuitamente ai residenti della zona con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo per gli abbonati Metro, o del permesso G1. Per tutti gli altri residenti che si affacciano sui aree di parcheggio a pagamento destinate alla manifestazione e che non hanno parcheggio privato, sarà possibile ottenere gratuitamente da Metro un tagliando per sostare nelle aree nella misura di un permesso per nucleo familiare.

Trasporto pubblico urbno - Dal 16 al 29 ottobre e dal 4 al 7 novembre modifica parziale dei tracciati delle Lam

Lam blu - Nave/S. Angelo - Ospedale S. Luca: nel tratto compreso tra piazza Napoleone e Porta San Pietro per l'andata, e tra Piazzale Ricasoli e Piazzale Boccherini per il ritorno, nuove percorrenze. Andata: piazza Napoleone, via S. Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta S. Pietro. Ritorno: viale Giusti (Piazzale Ricasoli), viale Regina Margherita, viale della Repubblica, viale Carducci, Piazzale Boccherini, Piazzale Verdi, via Catalani.

Lam verde – parcheggio Tagliate/Stazione Fs: nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e Porta S. Pietro per l’andata, e nel tratto compreso tra Porta San Pietro e Piazza S. Maria per il ritorno, nuove percorrenze. Andata: piazza Napoleone, via San Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta S. Pietro. Ritorno: Porta S. Pietro, via Carrara, Corso Garibaldi, via della Rosa, via S. Croce, via S. Nicolao, Madonna dello Stellario, via della Zecca, via del Gonfalone, Piazza S. Maria.

Linea n. 5 S. Anna – Mugnano nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e Porta San Pietro per andata, e tra viale Regina Margherita e Piazzale Boccherini per il ritorno, Nuove percorrenze, andata: piazza Napoleone, via S. Girolamo fino a via Carrara, via Carrara, Porta San Pietro. Ritorno: viale Regina Margherita, viale della Repubblica, viale Carducci, piazzale Boccherini, Piazzale Verdi, via Catalani.

L’istituzione di una fermata provvisoria per la linea Vaibus Lam blu - Lam verde, e linea 5 in via Francesco Carrara in prossimità di porta San Pietro.