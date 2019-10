Turismo, Lucca meta preferita per il ponte di Ognissanti

La regione italiana più rappresentata è la Toscana, con ben 5 località in classifica: l'evento annuale per eccellenza dedicato a fumetti e videogiochi, fa di Lucca la metà più gettonata per il secondo anno di seguito, seguono Firenze (ottava, in discesa), Pisa (12ma, in salita), e Viareggio e Siena, nuove entrate. Il Veneto è rappresentato con ben 3 località in graduatoria: Venezia (10ma) e Verona (23ma) entrambe in discesa, oltre a Padova (24ma) in salita di una posizione. L’Emilia e la Lombardia hanno ciascuna due destinazioni in classifica: si tratta delle emiliane Bologna (stabile in 13ma posizione) e Parma, new entry in posizione 26, mentre tra le lombarde troviamo Milano in salita sul gradino più basso del podio e Livigno, unica località montana in graduatoria, in posizione 27.I vacanzieri del Ponte dei Santi decidono di pernottare per lo più per 3 notti. Fanno eccezione al ribasso due località toscane: la capolista Lucca e il capoluogo Firenze, le quali, insieme a Matera e Livigno, accolgono i turisti di questo lungo fine settimana per 2 sole notti. Sono invece quattro, una in più rispetto alla media, le notti per Milano e Padova.La classifica completa con le variazioni di posizioni rispetto al 2018, prezzi medi, durata media di soggiorno e numero medio di viaggiatori per ciascuna località sono disponibili alla pagina dedicata